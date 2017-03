In der TV- Start-Up Show „2 Minuten 2 Millionen“ konnten Dienstagabend Michael Prünner (Mattersburg), Markus Pauschenwein (Bad Sauerbrunn) und Herbert Zechre (Draßmarkt), die Gründer von 9Wines, eine halbe Million Euro abstauben. Sie konnten mit ihrem Pitch zwei prominente Unterstützer – Michael Altrichter (StartUp300) und Daniel Zech von SevenVentures– für den weiteren Ausbau des Unternehmens gewinnen.

„Wir haben auf 300.000 gepitcht (Startup-Ausdruck für präsentieren, Anm. der Redaktion), dass es dann 500.000 Euro wurden, hatten wir nicht erwartet“ so Michael Prünner. Ihre finanzierwürdige Idee: ein Online-Outlet-Store für Premium Weine. 9Wines bietet exklusiv für seine Mitglieder handverlesene und verkostete Weine von Weinprofis & Sommeliers zum laut Website „garantiert besten Preis-Genussverhältnis“ an. Das Konzept kam auch bei der Jury gut an. „Wenn ich vor einem Weinregal mit tausenden Weinen stehe, denke ich mir oft, ich werde eher vom Blitz getroffen, als dass ich da den richtigen Wein aussuche.

40.000 Flaschen wurden bisher versandt

Die handverlesene Auswahl edler Tropfen auf 9Wines gibt mir die Sicherheit immer richtig zu liegen!“, gibt sich Altrichter überzeugt. Der Online Weinhandel ist übrigens ein stark wachsender Markt. „Derzeit werden lediglich zwei Prozent des gehandelten Weins online gekauft, in vergleichbaren Branchen liegt dieser Wert bei zehn bis 15 Prozent Manche Prognosen sprechen sogar von 20 Prozent. „Wir sind damit zur trinkbaren Innovation geworden“, so Prünner. Die Zahlen von 9Wines sprechen auch für sich: 40.000 Flaschen wurden seit Firmengründung verpackt und gingen auf die Reise.

Zu den 500.000 Euro durch die TV-Show sollen übrigens noch einmal 250.000 Euro dazukommen. Über eine Crowdinvesting Kampagne von Conda. Da können sich dann auch kleine, private Investoren an dem Unternehmen beteiligen.

www.neunweine.at