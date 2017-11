Der Tiernahrungshersteller mit Sitz in Pöttelsdorf wurde 2012 gegründet und nahm 2013 den Betrieb auf. Seit damals wird am Standort Tiernahrung in Dosen vor allem für Eigenmarken im österreichischen und europäischen Handel gefertigt. Das durchschnittliche jährlichen Umsatzwachstum in der Zeit von 2013 bis 2016 betrug 131%, was so viel heißt wie, dass der Umsatz im Schnitt jedes Jahr mehr als verdoppelt wurde. Im Jahr 2016 waren es bereits 21,4 Mio. €.

Somit ist man nicht nur eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Österreichs sondern auch eines der größten im Ranking. Gleichzeitig ist Austria Pet Food auch das einzige burgenländische Unternehmen unter den TOP 30 der heute veröffentlichten Reihung.

GF Bernd Berghofer | Austria Pet Food

Geschäftsführer Bernd Berghofer, der das Unternehmen mit seinem Team seit Beginn der Geschäftstätigkeit führt, freut sich naturgemäß sehr: „Es ist für uns alle eine ganz besondere Auszeichnung. Die ganze Mannschaft arbeitet seit über 4 Jahren mit sehr viel Einsatz daran, die besten Produkte für Hunde und Katzen zu erzeugen und Kunden in Österreich und ganz Europa davon zu überzeugen. Dass wir so schnell in 20 europäischen Märkten Fuß fassen konnten, hat uns aber selbst etwas überrascht und gefreut. Es zeigt, dass Tiernahrung Made in Austria sich einen hervorragenden Ruf erarbeiten konnte.“

Austria Pet Food: Das Sortiment | Austria Pet Food

Mit dem Erreichten gibt man sich in Pöttelsdorf aber nicht zufrieden: Auch heuer wird man abermals ca. 20% Wachstum erzielen. Und man arbeitet weiter daran, neue Kunden zu gewinnen. So haben im heurigen Herbst auch erstmals Produkte den Weg über Europa hinaus zu ersten Kunden gefunden. Ein Container mit burgenländischer Tiernahrung wurde vor kurzem in Indonesien zugestellt. Ein weiterer Neukunde in Jordanien wird ebenfalls noch heuer erstmals beliefert werden.

Natürlich arbeitet das Unternehmen auch für Kunden in Österreich. Im seinem Markt, der Dosentiernahrung für Hunde und Katzen wurde Austria Pet Food innerhalb von kurzer Zeit klarer Marktführer. Am Produktionsstandort in Pöttelsdorf steht eines der modernsten Produktionswerk für Dosen-Heimtiernahrung in Europa. Derzeit arbeiten ca. 70 Mitarbeiter bei Austria Pet Food. Hinter der Austria Pet Food steht eine Investorengruppe bestehend aus der Athena Burgenland Beteiligungen AG, der BRB Burgenländische Risikokapital Beteiligungen AG, der Pet Food Holding, der Bruckner Holding GmbH und dem Management.

www.austriapetfood.at