Der Vorstand des neuen Tourismusverbandes Rosalia-Neufelder-See-Platte wurde vor Kurzem gewählt. Auf dem Wahlvorschlag fand sich jedoch kein Vertreter der für die Region touristisch sehr wichtigen Burg Forchtenstein.

Warum?

Alfred Bandat: Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt einen Ersatzvorstand in dem aus jeder Gemeinde, die im Vorstand vertreten ist, ein Ersatzmitglied sitzt. Im Falle von Forchtenstein ist das Herbert Zechmeister, Verwalter der Burg Forchtenstein. Diese Ersatzmitglieder unter denen etwa auch Michi Knopf oder jemand vom Heurigen Piringer in Neudörfl sitzt, werden ihr Know-How in den neuen Vorstand bringen und in die Entscheidungen miteingebunden sein.

Was sind die nächsten dringlichsten Schritte im neuen Vorstand?

Bandat: Wir haben bereits für kommende Woche ein Treffen anberaumt. In den Regionen ist ja schon vorher Tourismusarbeit passiert. Jetzt müssen wir vor allem die Rosalia mit den Neufelder See verbinden.

Wie könnte das aussehen?

Bandat: Wir wollen nicht nur die ganze Region für neue Gäste interessant machen, sondern die, die da sind auch mehr entdecken. Und Angebote schaffen, dass jemand der am Neufelder See badet, auch auf der Burg vorbeischaut. Oder jemand, der mit dem Rad in der Rosalia unterwegs ist, an den See fährt.