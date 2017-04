Das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ steht in den Startlöchern. In der Umfrage haben 40 Hirmer ihre Hilfe bei Hol- und Bringdiensten, Gartenarbeit und der Versorgung von Haustieren angeboten.

Zehn Gemeinden nehmen am Projekt teil

Bürgermeisterin Inge Posch-Gruska hofft, dass das Projekt zustande kommt und sagt: „Ich denke, dass der Bedarf für solche Dienste noch größer werden wird, sollte das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus tatsächlich durchgeführt werden.“ Im Mai ist ein Informationsabend für die Hirmer geplant, an dem Astrid Rainer, die Geschäftsführerin des Vereins Nachbarschaftshilfe Plus, ebenfalls teilnehmen wird.

Danach folgt der Beschluss im Gemeinderat, bei dem abgestimmt wird, ob tatsächlich an dem Projekt teilgenommen werden soll. Neben Hirm werden auch in Sigleß, Krensdorf, Großhöflein, Hornstein, Müllendorf, Neufeld, Steinbrunn, Wimpassing und Zillingtal Umfragen durchgeführt, ob eine Nachbarschaftshilfe benötigt wird und durchgeführt werden soll. Im Bezirk Oberpullendorf läuft die Nachbarschaftshilfe bereits seit 2014 und wird stark genutzt. Für eine oder mehrere Gemeinden gemeinsam gibt es eine Ansprechperson, bei der man sich melden kann, um den Bedarf bekannt zu geben. Diese wählt aus einem Pool von ehrenamtlichen Mitarbeitern einen passenden aus und fixiert mit beiden Aufgaben und Termine.

Kosten werden von der Gemeinde übernommen

Dieses Konzept soll nun auch im Nordburgenland durchgesetzt werden. Kosten fallen dabei nur für die Gemeinde an in Form von Personalkosten für die Koordinatoren sowie Ersatzspesen für die ehrenamtlichen Helfer für die gefahrenen Kilometer.