Die Türen öffnen automatisch, wenn man das Anwesen von Josef Habeler in Wiesen betritt. Der ehemalige Baggerfahrer steuert den eigens für seine Körpermaße und Bedürfnisse konstruierten Rollstuhl mit dem Kopf. Habeler bleibt ruhig und sachlich, als er sagt: „Ich bin der Gleiche geblieben, ich habe von Anfang an gesagt, ich will weitermachen, ich wollte mich durch die Lähmung nicht unterkriegen lassen“.

Dabei ist der Unfall am 2. Dezember vor 16 Jahren passiert, als Habeler, der passionierter Gestecke-Binder, vom Baum stürzte. „Reisig- und Mistelzweige wollte ich schneiden, da ist mir das passiert“, sagt Habeler. Seit dem ist er von der Halswirbelsäule abwärts gelähmt, nur sein Kopf ist mobil. Warum er niemals an seinem Schicksal verzweifelt ist, kann er nicht sagen. Im Rehabilitationszentrum „Weißer Hof“ in Klosterneuburg habe er viele mit ihrem Schicksal hadern gesehen.

„Warum ich, Herr Pfarrer, warum ich, haben viele immer wieder gefragt. Diese Frage habe ich mir erst gar nicht gestellt.“ Obwohl er zugibt: „Die ersten zwei, drei Jahre waren hart.“ Doch: „Von Anfang an gab es Menschen in Wiesen, die mich unterstützt haben, dafür möchte ich Danke sagen.“

Viel Geld garantiert nicht gelingendes Leben

Für arm oder gar bedauernswert hält sich Josef Habeler nicht. „Ich kenne genug Leute, die viel Geld haben und trotzdem mit ihrem Leben nicht fertig werden. Das sind arme Leute.“ Im Weißen Hof hat er auch eine Kunstfertigkeit gelernt, die er in seiner Jugend mit seinen Händen ausübte: das Malen. In Klosterneuburg lernte er, dafür seinen Mund zu verwenden. „Ich hatte immer Schmerzen im Nacken. Beim Mundmalen war das nicht der Fall“, erklärt Habeler.

Als Josef Habeler über das Malen spricht, beginnt er zu lächeln. „Ich stehe morgens auf und freue mich auf das, was ich heute malen werde“, erklärt der Künstler. Dabei dienen Fotografien als Vorlage, die Habeler detailgetreu erst mit Bleistift und dann entweder mit Acryl- oder Ölfarben wiedergibt. Sein Malplatz ist bis ins Kleinste ausgetüftelt. Die Pinsel ruhen in einer Spezialkonstruktion aus Edelstahl, der Behälter für die Farben ist abgeschrägt. Sogar ein weltweites Unikat ruht auf dem Arbeitsplatz: Ein Brillenhalter, mit dessen Hilfe es der mundmalende Künstler schafft, sich die für das Malen unerlässlichen Augengläser selbst auf- und wieder abzusetzen. Für all diese Helfer hat Sohn Thomas die Prototypen entwickelt.

Am Arbeitsplatz. Josef Habeler vor der eigens angefertigten Konstruktion, in der er seine Pinsel lagert. Alles selbst erprobt und ausgetüftelt. | BVZ, JJ

Besonders am Herzen liegen ihm die mund- und fußmalenden Künstler in Österreich, er ist auch der Vereinigung mund- und fußmalender Künstler beigetreten. Diese bringen ihre Kunstwerke in einem Eigenverlag heraus. „Ich schreibe auch für die mund- und fußmalenden Künstler, und ich freue mich, wenn sie etwas verkaufen, gerade jetzt, in der Weihnachtszeit." Die Verleihung des Back-to-Life-Award Burgenland 2016 findet am 12. Dezember im Landhaus Alt, Landtagssitzungssaal, Europaplatz 1 in Eisenstadt statt. Die Laudatio für Josef Habeler wird Landesrat Norbert Darabos halten.