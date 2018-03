Conny Kurz war der Wiesener Bevölkerung vor allem als Haupt-Organistin bekannt. Wiesen Pfarrer und Pastoralamtsdirektor Michael Wüger hält fest: „Sie hat bei uns in Wiesen sicher fast zehn Jahre lang Orgel gespielt. In Mattersburg war sie ebenfalls als Organistin aktiv.“

In der Erdbeergemeinde wird Engelbert Marakovits, vielen bekannt als Leiter des Hauses der Begegnung in Eisenstadt, vorübergehend den Orgeldienst übernehmen. „Zumindest über die Osterzeit hinaus“, bekräftigt Michael Wüger.

Auch in der Stadt Mattersburg hat Conny Kurz oft den Orgeldienst übernommen. Doch auch darüber hinaus war sie ehrenamtlich engagiert und aktiv. Mattersburgs Pastoralassistentin Elisabeth Puntigam weiß, was viele Mitmenschen an Conny Kurz schätzten: „Sie war immer bescheiden, sie hat sich in vielerlei Hinsicht sozial engagiert, aber sie hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. Wenn man sie gebraucht hat, dann war sie einfach da.“

Zum ehrenamtlichen Engagement von Kurz gehörte es, als Lesepatin in der Volksschule Mattersburg aktiv zu sein, einmal in der Woche war sie am Telefon der diözesanen Telefonseelsorge in Eisenstadt.

„Ihre Interessen waren breit gefächert, sie hat russisch gelernt, sie hat selbst jede Woche Orgelunterricht genommen, sie war bei meiner Wandergruppe dabei“, weiß Puntigam. Die Seelenmesse findet am Freitag, 16. März um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mattersburg statt, anschließend findet die Beisetzung im Urnenhain statt.