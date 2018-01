Das Ziel von Leopold Pauschenwein ist es gewesen, dass seine Mieter zu Weihnachten 2017 ihre Wohneinheiten beziehen können. Ganz konnte er den Zeitplan nicht einhalten, doch zufrieden meint der umtriebige Bauherr: „Fünf Wohnungen sind fertig, und dass in der Größenordnung von 40 m² bis 75 m².“

Davon sind schon einige Wohnungen vergeben. Verabschieden musste sich Pauschenwein von der Vorstellung, im Obergeschoß des Wirtshauses eine Wohnung zu errichten. „Die Treppe ins Obergeschoß hinauf ist einfach zu steil. Wenn ich diese den behördlichen Auflagen angepasst hätte, dann wäre mir das ganze Projekt zu teuer gekommen“, berichtet Pauschenwein. Doch einen grandiosen Ausblick auf Wiesen haben die zukünftigen Mieter auch von ihren Terrassen, über die alle Wohneinheiten verfügen.

Parkplätze noch in Arbeit

Noch nicht ganz fertig sind die Parkplätze, selbstverständlich hat Pauschenwein auch daran gedacht. „Die werden wir im Frühling errichten, die neun Parkplätze befinden sich ca. 30 Meter neben dem ehemaligen Gasthaus“, erklärt Pauschenwein. Der Umbau war aufwendig: „Ich musste aus dem Wirtshaus innen einen Rohbau machen. Mir war es aber ein Anliegen, dass die Fassade erhalten bleibt, darum ist an der Vorderfront die Wärmedämmung auch innen und nicht außen“, erzählt der Bauherr. Stolz ist Pauschenwein darauf, dass er es schaffte, 85 Prozent der Gewerke von Wiesener Firmen ausführen zu lassen.

„Wir haben ja fleißige Handwerker, und das wollte ich nutzen“, so Pauschenwein. Noch ist das ganze Untergeschoß zu haben. In der Vorstellung von Pauschenwein sollte hier ein Caféhaus einziehen, alleine, es mangelt an Bewerbern. „Ich dachte immer, ein gemütliches Café wäre eine Bereicherung für Wiesen. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf“, so der fleißige Baumeister.