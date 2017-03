Mit fünf Festivals und zusätzlichen Events startete Arcadia Live im Vorjahr als neuer Veranstalter eine neue Ära am Festivalgelände Wiesen. Für den kommenden Sommer waren ursprünglich noch mehr Formate geplant.

„Wir haben aber in den letzten Monaten gemerkt, dass der österreichische Festivalsommer schon so voll ist, dass wir nicht alle Events zufriedenstellend hätten umsetzen können. In diesem Jahr genießen deshalb das ,Nu Forms‘ und das ,Out of the Woods‘ unsere volle Aufmerksamkeit“, gab Filip Potocki, Managing Director von Arcadia Live, nun bekannt.

Zusätzlich zu den beiden Erfolgs-Festivals des Vorjahres ist vorerst noch ein großes Einzelkonzert fix, das noch offiziell bekannt gegeben wird. Arcadia Live bleibt der Linie treu, die Konzerte mit familiärer Atmosphäre und „Festival-Lifestyle“ zum Gesamterlebnis zu machen.

„Wir werden Wiesen so auch 2017 mit seiner einzigartigen Atmosphäre zu einem der der musikalischen Epizentren Österreichs machen“, freut sich Potocki bereits auf den Sommer.

Nu Forms: 29. Juni bis 1. Juli (Karten im BVZ-Ticketshop)

mit Andy C, Black Sun Empire, Camo & Krooked, Disazt, Netsky, Goldie, Kryptomedic, Metrix, The Prototypes und vielen mehr

Out of the Woods: 20. bis 22. Juli (Karten im BVZ-Ticketshop)

mit Phoenix, Feist, Metronomy, Alt-J, Milky Chance, SOHN, The Strumbellas und vielen mehr.