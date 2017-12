Starker Jahrgang. 2016 wurden in Neusiedl am See 89 Kinder geboren, nicht berücksichtigt ist dabei der Zuzug, darunter auch Jungfamilien mit Kindern, die einen Betreuungsplatz benötigen. Quelle Stadtgemeinde Neusiedl am See; Foto Vasilyev Alexandr/Shutterstock.com, Grafik Bischof

| Foto Vasilyev Alexandr/Shutterstock.com, Grafik Bischof