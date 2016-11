„Als ein Platz freigeworden ist, habe ich mich einfach beworben. Es waren über 100 Bewerber, jeder musste ein Konzept vorstellen. Ich habe dann den Zuschlag bekommen“, erinnert sich der Neusiedler Jörg Gebauer zurück an seine Anfänge auf dem Weihnachtsmarkt am Karlsplatz vor mittlerweile elf Jahren.

Seit heuer muss alles zu 100 Prozent biologisch sein. Das kann auch schon mal zur Herausforderung werden und genau deshalb gibt es seit diesem Jahr Bio-Bier auf dem Weihnachtsstand. „Markus Sautner von der Golser Brauerei hat daher nicht lange gefackelt und zusammen mit seinem Team „JÖRGs Export Spezial BIO“ entwickelt“, erzählt Gebauer. Eierlikör und Rotweinlikör wurden kurzerhand selbst gemacht.

Planung für nächstes Jahr beginnt bereits

Weiters gibt es 15 verschiedene Heißgetränke (Punsch und Glühwein), darunter auch zwei alkoholfreie Punschsorten. Bekannt ist Gebauer vor allem durch sein breites Angebot an Speisen wie Schinkenfleckerln, Ofenkartoffeln, Käsespätzle oder Blunzn. „Eher untypisch für Weihnachtsmärkte, aber damit habe ich mich etabliert, obwohl man eher mit den Getränken verdient. Ich gehöre schon zum Inventar“, schmunzelt er.

Ein Jahr ohne Weihnachtsmarkt ist für den Gastronomen deshalb auch nicht vorstellbar: Kaum ist die Hütte abgebaut, geht es schon in die Planung für das nächste Jahr. Am 2. Jänner wird schon der Käse für das nächste Mal bestellt. Spätestens im Oktober müssen alle Bestellungen bei den Lieferanten getätigt sein. „Das war und ist ein Fixpunkt in unserem Leben. Obwohl es eine Herausforderung sein kann, macht es trotzdem Spaß und ist eine willkommene Abwechslung“, meint Gebauer.