Es wurde musiziert, getanzt und gefeiert. Beim traditionellen Spiel gegen ORF Wetterfrosch Wolfgang Unger hieß es dieses Mal: „Wer füllt die Stamperl am schnellsten – und zwar mit einem Schnapsheber?“ Um die Schwierigkeit für Wolfgang Unger zu erhöhen, bekam er vom Musikverein die Aufgabe, in einem Marketenderinnen-Dirndl an den Start zu gehen.