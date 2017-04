Das Weingut Scheiblhofer gehört ab sofort als einziger Weinbaubetrieb zur streng ausgewählten Liste der Vorzeigebetriebe in Österreich.

Umfangreicher Kriterienkatalog

Die Voraussetzung für die Auszeichnung als „Leitbetriebe Austria“ ist die Erfüllung eines umfangreichen Kriterienkatalogs, zu dem unter anderen Unternehmenserfolg, Arbeitssicherheit als auch Qualitäts- und Umweltmanagement gehören.

„Wir sind sehr stolz, dass wir als erster Weinbaubetrieb mit dem Zertifikat der „Leitbetriebe Austria“ ausgezeichnet wurden. Wir setzen in unserem Betrieb laufend Maßnahmen zur weiteren Qualitätssteigerung um und investieren sehr stark in die Bereiche Nachhaltigkeit, CSR und Mitarbeiterorientierung. Es freut uns daher sehr, dass diese Arbeit nun auch von „Leitbetriebe Austria“ honoriert wird und bestärkt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind“, zeigt sich Erich Scheiblhofer im Rahmen der in Wien stattgefundenen Verleihung stolz.

Winzer mit sozialem Engagement

Neben der Produktion von qualitativ hochwertigen und vielfach ausgezeichneten Weinen überzeugte Scheiblhofer vor allem durch sein soziales und gemeinnütziges Engagement rund um die Region Andau und durch umfassende Investitionen wie eine eigene Photovoltaikanlage.

Das Andauer Weingut Scheiblhofer zählt mit 65 Hektar Eigenfläche zu den größten Weingütern im Burgenland. Gegründet wurde das Weingut von Johann Scheiblhofer, Sohn Erich Scheiblhofer leitet den Betrieb seit 1999. Vor Kurzem wurde der Betrieb auch für nachhaltigen Weinbau in Österreich mit dem Zertifikat „Nachhaltig Austria“ ausgezeichnet.