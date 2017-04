In Jois hat man mit der Standortwahl eines Werbeplakates kein geschicktes Händchen bewiesen, wie aufgebrachte Anrainer zu berichten wissen: „Seit Kurzem prangt ein riesiger Plakatständer an der Ortseinfahrt unserer Gemeinde. Problematisch dabei ist, dass die Ein- und Ausfahrt zum Klausenberg nun zum gefährlichen Manöver wird“, erzählt Familie Kiss aus Jois. Das Plakat am Straßenabbieger versperrt die Sicht auf herannahende Autos, Lenker müssen sich regelrecht an die Bundesstraße herantasten.

„Schon mit dem Auto ist das eine Qual, allerdings wird die Straße auch häufig von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt, was die Sache umso komplizierter gestaltet“ berichtet Familie Kiss weiters. Ein Ansuchen um einen Platzwechsel wurde laut den Anrainern bereits an Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft und Polizei gestellt, bislang wurde das Objekt jedoch nur minimal vom bisherigen Standort entfernt.

„Das Problem um einen Meter weiterzurücken, ist nicht hilfreich. Immerhin soll das Plakat ja noch bis Oktober an Ort und Stelle bleiben“, gibt Familie Kiss zu bedenken.