Die Bezahlung erfolgte mittels Kreditkarten, die gestohlen waren. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich.

Als Empfänger wurde eine Adresse in Rotterdam in den Niederlanden angegeben. Die Kreditkarten wurden in Amerika ausgestellt und sind als gestohlen gemeldet. Zwei weitere Bestellungen wurden vom Betreiber des Online-Shops zurückgehalten. Sollte die bereits getätigte Zahlung von der Kreditkartenfirma zurückgefordert werden, erhöht sich der Schaden auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.