Das Arbeitsmarktservice Burgenland (AMS) fördert insgesamt 700 Arbeitsplätze in Gemeinde, sowie bei gemeinnützigen Trägervereinen und gemeinnützigen Unternehmen für Menschen, die älter als 50 Jahre alt und mehr als ein Jahr ohne Job sind. Im Bezirk Neusiedl am See würde das etwa 100 Arbeitsplätzen entsprechen.

Projektstart ist der 1. Jänner 2018, das Ende wird mit 30. Juni 2019 angegeben.

Dafür werden durchschnittlich 27.000 Euro pro Jahr und Person zur Verfügung gestellt.