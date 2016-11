Autoeinbrecher von Ermittlern ausgeforscht .

Die burgenländische Polizei hat einen Autoeinbrecher ausgeforscht, der in der Nacht auf den 2. Februar drei Autos einer Firma in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) aufgebrochen und Werkzeug im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben soll, berichtete die Polizei am Freitag.