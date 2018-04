Drei Fahrzeuglenker mit Radarblockern erwischt .

Die Polizei hat am Wochenende bei Kontrollen an den Grenzübergängen Kittsee und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) drei Fahrzeuglenker erwischt, die Laser- bzw. Radarblocker an ihren Autos montiert hatten.