Gestern Nachmittag, fuhr ein 63-jähriger Mann mit einem Pkw auf der A4 (Ostautobahn) von Wien kommend in Richtung Ungarn. Im Gemeindegebiet von Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, kam der Lenker mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.

Anschließend durchstieß der PKW den Wildschutzzaun und kam nach ca. 60 Metern auf einer Grünfläche zum Stillstand. Der 63-jährige Niederösterreicher erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr Neusiedl am See aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das SMZ-Ost geflogen.