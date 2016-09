Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See lenkte seinen PKW auf der Landesstraße L205, von Weiden am See kommend, Richtung Podersdorf am See. Auf einem Güterweg, der in die L205 mündet fuhr ein 47-jähriger Ungar, der die Bundesstraße überqueren wollte.

Auf der Kreuzung erfolgte der Zusammenstoß, bei dem beide Lenker verletzt wurden. Es lagen keine Alkoholisierungen vor.

Die Feuerwehr Podersdorf am See barg die Fahrzeuge.