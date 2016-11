Wie die Landessicherheitszentrale Burgenland berichtete, kam es auf der Straße zwischen Winden und Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) in einer Kurve zu dem fatalen Crash. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Die Verletzungen sind laut Landessicherheitszentrale nicht lebensbedrohlich. Ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Polizei sowie die Feuerwehren Breitenbrunn und Kaisersteinbruch waren an der Unfallstelle im Einsatz.