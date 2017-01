Ein Pkw-Zusammenstoß auf einem schneebedeckten Güterweg in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) hat am Montag einen Verletzten gefordert. Ein 64-jähriger Burgenländer kam in einer Kurve auf das rechte Bankett. Als er daraufhin nach links lenkte, krachte er frontal ins entgegenkommende Auto eines 20-jährigen Wieners, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Beifahrer des Burgenländers, ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See, wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht.