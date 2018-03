Der Eierautomat, der in einer Gemeinde im Bezirk Neusiedl aufgestellt ist, erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb sich Mitte September 2015 rund 800 Euro in den Geldkassetten befanden.

Am 16. September 2015 fanden die Betreiber des Eierautomaten diesen jedoch aufgebrochen vor.

Die Polizei schaute sich in der näheren Umgebung um und fand hinter einem Buswartehäuschen benutzte Einweghandschuhe und die aus dem Eierautomaten entnommenen und geleerten Geldkassetten.

Die Einweghandschuhe wurden auf DNA-Spuren untersucht und man wurde fündig: Die Handschuhe waren eindeutig von jenem 19-jährigen Lehrling getragen worden, der sich wegen der nun bereits zweieinhalb Jahre zurückliegenden Tat vor Richterin Birgit Falb verantworten musste.

Der junge Mann bekannte sich trotz der erdrückenden Beweise nicht schuldig.

Am Bahnhof Süßes aus Automat geschüttelt!

Gegen ihn sprach auch, dass er sich bereits einmal eines ähnlichen Deliktes schuldig gemacht hatte: Er hatte gemeinsam mit Freunden in einem Bahnhof im Bezirk Neusiedl einen Süßigkeiten-Automat so lange geschüttelt, bis die Waren herausfielen.

„Lügen Sie mich nicht an!“, redete die Richterin dem Lehrling ins Gewissen. Der Angeklagte gab zu, im September 2015 in der Ortschaft, wo sich der Eierautomat befand, einem Winzer bei der Weinlese geholfen zu haben. Er habe dabei Handschuhe getragen, die er an der Bushaltestelle in einem Abfallbehälter geworfen habe. Dann sei er mit dem Bus heimgefahren.

„Für mich war es schlüssig“, erklärte ein ermittelnder Kriminalbeamter zum angeklagten Tathergang. „Ich war’s nicht!“, behauptete der Lehrling weiterhin.

Richterin Birgit Falb verurteilte den 19-Jährigen zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. An den Besitzer des Eierautomaten muss er 800 Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.