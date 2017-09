35 Jahre schon gehört Josef Sattler dem Tadtener Gemeinderat an. Genug von der Gemeindepolitik hat der SPÖ-Mandatar aber noch lange nicht. Er kandidiert für eine weitere Periode auf dem siebenten Platz. „Mich freut es immer noch“, sagt der Werkmeister für Straßenbau. Mit 25 Jahren zog er in den Gemeinderat ein. „Nach Jahrzehnten gab es damals einen Wechsel von einem ÖVP-Bürgermeister zu einem SPÖ-Ortschef, der allerdings nicht immer die Mehrheit im Gemeinderat hinter sich hatte“, erinnert sich Sattler.

Keine großen Streitereien in Tadten

Mittlerweile arbeitet er bereits mit dem dritten SPÖ-Bürgermeister im Gemeinderat zusammen. Große Streitereien habe es in Tadten nie gegeben, 85 Prozent der Gemeinderatsbeschlüsse seien in seiner Zeit als Gemeinderat einheitlich beschlossen worden, schätzt der erfahrene Kommunalpolitiker. Das größte Ziel in der künftigen Periode ist es für ihn und seine Fraktion die Jugend in der Gemeinde zu halten und die Abwanderung zu stoppen.

Als Jungpolitikerin mit großer Lebenserfahrung könnte man Ingrid Hnuta beschreiben. Die Golserin ist seit der Gründung der Ortsgruppe der Grünen im Jahr 2016 politisch aktiv. Die 72- Jährige ist eine Spätberufene. Ein Zufall hat sie zur Politik gebracht: „Ich habe mit der Landessprecherin Regina Petrik telefoniert, weil ich mit ihr über fürchterliche Umweltverschandelungen in Gols sprechen wollte. Genau zu dem Zeitpunkt hat sich gerade die Ortsgruppe der Grünen in Gols formiert.“

Der hat sie sich sogleich angeschlossen, sozusagen als Quereinsteigerin. Vor allem die Verschönerung des Golser Hauptplatzes und eine Verlegung des Kriegerdenkmales in den Friedhof sind ihre Anliegen.

Jüngster Kandidat des Bezirks aus Gols

In Gols ist auch der jüngste Kandidat aller Parteien im ganzen Burgenland zu Hause: der 18-jährige Andreas Resch. Erst im Juli wurde er zum Ortsobmann der Sozialistischen Jugend gewählt, nun kandidiert er an dreizehnter Stelle für den Gemeinderat. Sowie Resch möchte auch Marlies Szmolka frischen Wind in den Gemeinderat bringen. Sie ist 1997 geboren und gehört damit zu den jüngsten Kandidaten der ÖVP.

In Neudorf kandidiert sie auf der neunten Stelle. Szmolka möchte bestmögliche Rahmenbedingungen für eine angenehme Lebensqualität im Ort schaffen und wünscht sich mehr Miteinander, vor allem für die Jugend.

Pama solle sich nicht zur Vorstadt der Slowakei entwickeln

Ein Kommunalpolitiker der älteren Generation ist Karl Osladil. Der ÖVP-Mann gehört mit seinen 74 Jahren zu den ältesten Kandidaten im Bezirk. Er startet mit seiner politischen Tätigkeit nun in die zweite Periode, er möchte, dass sich seine Heimatgemeinde Pama weiterentwickelt, der Dorfcharakter allerdings erhalten bleibt.

Pama solle sich nicht zur Vorstadt der Slowakei entwickeln. Er ist sehr aktiv in der Gemeinde - auch als Organist der Pfarre tätig - und will auch künftig etwas für die Gemeinschaft leisten.