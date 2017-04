In der Vorwoche präsentierten Landespolizeidirektor Martin Huber, sein Stellvertreter Werner Fasching und Bezirkspolizeikommandant Rainer Bierbaumer die Kriminalstatistik 2016 für den Bezirk Neusiedl am See in Mönchhof.

Demzufolge ist der Bezirk nach wie vor der „Hotspot“ der Kriminalität im Burgenland: Rund ein Drittel der angezeigten Fälle im Land (3.700 von 10.256) entfallen auf den Bezirk Neusiedl.

Aufklärungsquote gestiegen

Die Aufklärungsquote ist mit 39 Prozent zwar deutlich geringer als im Burgenland-Schnitt (47,7 %), aber immerhin ist sie im Vergleich zu 2015 um zwei Prozent gestiegen. „Aufgrund der Grenznähe und vieler reisender Täter ist es im Bezirk Neusiedl besonders schwer, hier gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben“, meinte der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching bei der Präsentation der Statistik in Mönchhof.

Quelle: Kriminalstatistik; Foto: Alexander Kirch/shutterstock; Grafik: Bischof

Ein positiver Aspekt der Kriminal-Bilanz 2016: Im Vorjahr hat es weniger Einbrüche in Wohnhäuser (-29 %) und Pkw-Diebstähle (-32 %) gegeben.

Andererseits ist in deutlich mehr Kellerabteile eingebrochen worden (+63 %) und auch die Diebstähle von Kfz-Bestandteilen haben sich vervielfacht (+ 193 %).

Ein „heißes Pflaster“ in Sachen Kriminalität sind nach wie vor die großen Einkaufszentren im Raum Parndorf. Bei Laden-, Taschen-, und Trickdiebstählen war 2016 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (insgesamt 523 angezeigte Fälle, um 167 mehr als 2015). Um diesem Negativtrend entgegenzuwirken, setzt die Polizei auf verstärkte Präsenz, nicht zuletzt in den Parndorfer Outlet Centern. Im Bezirk Neusiedl werden immer mehr Menschen Opfer von Internet-Kriminellen. Delikte, die in den Bereich Cybercrime fallen, sind um 71 Prozent angestiegen.

Erste Positiv-Trends für 2017

Für 2017 gab Bezirkspolizeikommandant Rainer Bierbaumer einen ersten positiven Ausblick. Die Zahl von Vermögensdelikten aus dem ersten Quartal 2017 sei deutlich geringer als im gleichen Zeitraum 2016: „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann können wir die Werte von 2016 vielleicht noch unterbieten“, gibt sich Rainer Bierbaumer optimistisch.