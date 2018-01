Hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopfweh, Gliederschmerzen. In der kalten Jahreszeit haben saftige Erkältungen und die Grippe Hauptsaison. Damit ist klar: auch für die Hausärzte im Bezirk ist eine arbeitsintensive Zeit angebrochen. 48-Stunden-Dienste sind keine Seltenheit.

Im Neusiedler Bezirk sind derzeit 28 Allgemeinmediziner sowie zwanzig Fachärzte bei der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) unter Vertrag. Die medizinische Versorgung in den 27 Gemeinden des Bezirks ist derzeit gut abgedeckt. Von den 28 Allgemeinmedizinern erreichen allerdings 17 in den kommenden zehn Jahren das 65. Lebensjahr und könnten in Pension gehen. Das sind 60 Prozent. Damit liegt der Neusiedler Bezirk sogar noch unter dem burgenlandweiten Schnitt von 70 Prozent.

„Rahmenbedingungen für Ärzte verbessern“

Ob die Kassenplanstellen in den Gemeinden dann problemlos nachbesetzt werden können, wird sich weisen. Eines dürfte sicher sein: Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern.

Schon jetzt ist der Trend zu beobachten, dass die Anzahl der Bewerbungen für offene Kassenstellen zurückgeht. Für die zuletzt in Parndorf ausgeschriebene Stelle gab es gar keinen Interessenten. Die Stelle wurde nun ein weiteres Mal ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist somit bis 15. Februar verlängert.

„Wir versuchen bereits gemeinsam mit der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) die Rahmenbedingungen attraktiver zu gestalten“, betont Michael Schriefl, Vizepräsident der Ärztekammer. Ein erster Schritt wurde bereits getan: Die Bereitschaftsdienste der Hausärzte am Wochenende sind seit Jahresbeginn mit 21 Uhr begrenzt. „Damit werden ausreichende Ruhezeiten für die diensthabenden Ärzte gewährleistet. Der Vorteil für die Patienten liegt klar auf der Hand: Die diensthabenden Ärzte müssen nämlich am nächsten Tag ordinieren – es ist also gewährleistet, dass sie ein ausgeruhter Arzt behandelt“, betont Schriefl.

Pilotprojekt in Oberwart

Für Patienten steht nach 21 Uhr unter der Notrufnummer 141 ein Telefonarzt zur Verfügung. Ein Pilotprojekt in Oberwart habe gezeigt, dass dieser in mehr als der Hälfte der Fälle telefonisch helfen könne. Reiche die telefonische Auskunft nicht, werde die Rettung oder der Notarzt geschickt, heißt es aus der Ärztekammer.

Entlastung. Dr. Herbert Cerny hofft auf die Akutordination. | Archiv

Auf die Frage, ob die Pensionierungswelle eine Lücke in die flächendeckende ärztliche Versorgung reißen könnte, betont Schriefl, dass es Ziel aller Beteiligten sei, den Landarztberuf attraktiver zu machen, um das zu verhindern. Neben der Einschränkung der Wochenenddienste müssten auch unter der Woche schleunigst Begrenzungen der überlangen Arbeitszeiten her. Für Schriefl ist die Ausrollung der Akutordinationen die Lösung.

Auch Herbert Cerny, Allgemeinmediziner in Weiden am See und Bezirksärztevertreter, spricht sich für eine Akutordination im Neusiedler Bezirk aus. „Diese wird kommen müssen“, sagt er, „einerseits um die Hausärzte und die Spitäler zu entlasten, andererseits um das Burgenland für Jungärzte wieder attraktiv zu machen. Diese wollen wegen der Nachtdienste nicht ins Burgenland.“

Akutordination in Kittsee geplant

Das Konzept der Akutordination sieht folgendermaßen aus: Sie soll wochentags von 17 bis 22 Uhr geöffnet und im Krankenhaus Kittsee situiert sein. Die Hausärzte des Bezirkes werden diese im Rotationsprinzip besetzen. Der derzeit angewendete Bereitschaftsdienst von 19 bis 7 Uhr unter der Woche fällt dagegen weg. Zusätzlich zur Akutordination soll es einen Visitenarzt geben, der seinen Stützpunkt in Frauenkirchen hat.

Aus Sicht der Ärztekammer könnte die Akutordination mit einer Vorlaufzeit von zwei Monaten starten. Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Freitag laut Medienberichten den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung angekündigt. Die burgenländischen Akutordinationen sollen ab April eingeführt werden.