Im Schnitt zwei Mal pro Tag wurden die Florianis im Bezirk Neusiedl 2016 zu Einsätzen gerufen. 719 Alarmierungen waren es insgesamt, 21 weniger als 2015 (740 Einsätze).

"Grundsätzlich ein unspektakuläres Jahr"

„Grundsätzlich war es ein unspektakuläres Jahr ohne gravierende Naturereignisse wie Sturm oder Hochwasser“, erklärt Peter Kroiss, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos gegenüber der BVZ.

Dennoch hat 2016 einige heikle Einsätze für die Florianis im Bezirk gebracht. Der Großbrand am Andauer Badesee im September etwa, bei dem das Seerestaurant komplett abgebrannt ist. Zuletzt hatten die Feuerwehrleute in Illmitz am 30. Dezember bei einem Brand in einer Tischlerei alle Hände voll zu tun.

Die „Top 3“-Wehren des Bezirks sind laut Kroiss Neusiedl am See, Parndorf und Frauenkirchen - sie wurden 2016 zu den meisten Einsätzen gerufen. Zu Engpässen sei es trotz der hohen Anforderungen aber nicht gekommen, so Kroiss: „Grundsätzlich darf man nie zufrieden sein, aber wir sind gut aufgestellt und können die an uns gestellten Aufgaben gut meistern“.

Mitglieder-Zuwachs bei Aktiven und Jugend

Erfreulich war der Zuwachs von Mitgliedern im Jahr 2016 bei den Bezirks-Feuerwehren. Bei den Aktiven zählt man nun 1.612 Feuerwehrleute, im Vorjahr waren es noch 1.589. Auch um den Nachwuchs muss man sich keine Sorgen machen: Die Mitgliederzahl bei der Feuerwehrjugend steigt ebenfalls, in Neudorf wurde sogar eine Gruppe neu gegründet.

In Bruckneudorf ist zudem vor Kurzem ein eigener Löschzug einsatzbereit gestellt worden.

Landesbewerb 2017 in Tadten

2017 steht ein echtes Highlight für die Bezirksfeuerwehren an. Am 1. Juli wird in Tadten der Landesfeuerwehrbewerb ausgetragen. Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass alle Wehren des Landes im Bezirk Neusiedl zusammenkommen.