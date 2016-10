Die insgesamt fünfte Ausbauphase, in die rund 50 Mio. Euro investiert werden, soll im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.

Im Vorjahr habe man den Umsatz im Designer Outlet um 11 Prozent gesteigert. Knapp fünf Millionen Besucher wurden gezählt, erläuterte Schwann. Dieser Trend setze sich heuer mit zweistelligen Wachstumszahlen bei Umsatz und Besuchern fort.

Neubau umfasst 5.000 Quadratmeter

Derzeit verfüge man in Parndorf über 140 Geschäfte und rund 31.000 Quadratmeter Fläche. Wenn man den Anfragen vieler potenzieller neuer Markenpartner glaube, "sind wir einfach zu klein, wir müssen größer werden", meinte Schwann.

Der Neubau umfasst 5.000 Quadratmeter. Unter den bis zu 25 neuen Geschäften - Markennamen wollte man noch nicht nennen - seien zwei aus dem Cateringbereich. Nach dreijähriger Planung wurden im Frühjahr die Bauarbeiten in Angriff genommen. Zu den bestehenden 3.000 Parkplätzen kamen im Juli 750 weitere hinzu. Bis Ende des Jahres soll der Innenausbau abgeschlossen sein. Anfang 2017 will man mit der Gestaltung der Shops beginnen. Beim Stil lehne man sich an jenen der italienischen Center von McArthurGlen an.

Nach Erweiterung 300 zusätzliche Arbeitsplätze

Zu den bestehenden 1.500 Jobs sollen nach der Erweiterung 300 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, so Schwann. Rund 45 Prozent der Mitarbeiter kommen derzeit aus dem Burgenland, sechs Prozent aus Wien und acht Prozent aus Niederösterreich. 42 Prozent der Beschäftigten sind aus Ungarn und der Slowakei. Anfang kommenden Jahres will man gemeinsam mit den neuen Markenpartnern eine Jobmesse veranstalten.

"Wir sind aus einem kleinen, lokalen Center zu einer internationalen Tourismusdestination geworden", sagte Schwann. Rund 20 Prozent des Umsatzes mache man mittlerweile mit Ncht-EU-Kunden. Weltweit arbeite man mit rund 100 Tourismusanbietern zusammen.

22 Standorte in Europa

Die 1993 gegründete McArthurGlen Group hat derzeit 22 Standorte in Europa, sieben weitere - in Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland und in der Türkei - sind geplant. Außerdem werden einschließlich Parndorf derzeit sechs Standorte ausgebaut. Insgesamt gibt es rund 2.500 Shops mit einer Gesamt-Verkaufsfläche von 600.000 Quadratmetern.

Ebenfalls gebaut wird derzeit im benachbarten Fashion Outlet Parndorf. Eine Neugestaltung des Outlets soll die Kundenattraktivität und Frequenz steigern, teilten die Betreiber in einer Aussendung mit. Drei zusätzliche Eingänge vom neuen Parkplatz aus seien in Planung, einer könne bereits genutzt werden. Im zweiten Quartal 2017 soll der Verbindungsbau mit einem weiteren Eingangsbereich fertiggestellt sein, der Richtung des nördlich gelegenen Hauptkreisverkehrs ausgerichtet sein wird. 2018 werde das Projekt mit einem zusätzlichen Zubau abgeschlossen und in Summe 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweisen.

