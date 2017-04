Zwei slowakische Staatsangehörige, 34 und 29 Jahre, verübten im Jänner 2017 vier Einbrüche in Kellerabteile in Bruckneudorf. Es wurden drei hochwertige Fahrräder gestohlen. Sie konnten jetzt in Oberösterreich festgenommen werden.

Bei der Einvernahme gestanden die beiden Männer weitere Einbrüche in Wien und der Steiermark. Dort wurden Fahrräder, Hilti-Bohrmaschinen und Akkuschrauber gestohlen. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Derzeit werden noch Erhebungen getätigt.