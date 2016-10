„Ja, das stimmt“, der Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), Alfred Kollar, bestätigte gegenüber der BVZ, worüber seit Tagen in Insider-Kreisen gemunkelt wird: Die OSG hat mit der Reindl Agrarhandel GmbH einen Optionsvertrag zum Ankauf des rund vier Hektar großen Firmenareals, auf dem auch das Kulturzentrum erbse steht, abgeschlossen.

Grundstück in der Gärtnergasse eher von Interesse

Bis April nächsten Jahres will die OSG „eine Verwertung des Grundstückes prüfen“, so Kollar. Fällt der Befund positiv aus, hat die OSG die Hand drauf. Den kolportierten Kaufpreis von 4,8 Millionen Euro will Kollar nicht kommentieren.

Bei der Prüfung werde laut Kollar auch „berücksichtigt, dass die Gemeinde ein besonderes Interesse an einem Gebäudeteil hat“. Sprich: Ob die erbse als Kulturzentrum erhalten bleiben kann. Bis Jahresende ist der Komplex noch an die Gemeinde verpachtet, die ursprünglich selbst an einem Ankauf interessiert war.

Für die OSG dürfte das denkmalgeschützte erbse-Gebäude von weniger Interesse sein als das dahinterliegende Grundstück in der Gärtnergasse, das sich für neue Wohnbauten anbietet.

Eigentümerin Josefine Reindl will von alledem „nichts wissen“ und keinen Kommentar dazu abgeben.

