Daniel Pfeiffer ist 22 Jahre alt, wohnt in Bruckneudorf und studiert an der University of Surrey in England. Seit 2013 ist er ehrenamtlich als Sanitäter beim Roten Kreuz Neusiedl am See tätig. Derzeit macht er die höchste Ausbildung im österreichischen Rettungsdienst in der besonderen Notfallkompetenz Intubation und Beatmung.