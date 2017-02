Auf BVZ-Anfrage bestätigte der ORF die Absage: „Die „Starnacht am Neusiedler See“ wird aus budgetären Gründen heuer nicht stattfinden.

"Starnächte" am Wörthersee und in der Wachau

2017 stehen noch zwei „Starnächte“ auf dem ORF-Programm: Und zwar im Juli am Wörthersee und im September in der Wachau“, heißt es. Die für 25. bis 27. Mai geplante Veranstaltung in Podersdorf fällt also dem ORF-Sparstift zum Opfer.

Der Veranstalter ip-media hoffte noch bis zuletzt auf die Durchführung der Veranstaltung. Noch am Montagvormittag hieß es von Pressesprecher Alexander Rinnhofer:

„Die Arbeit der ip-media geht wie geplant weiter. Die Bookings laufen. Stars haben wir bereits in petto“. Mittlerweile ist es aber fix. Die Starnacht am Neusiedler See fällt 2017 ins Wasser.

"Neue Veranstaltungen im Sommer"

„Wir werden im Sommer neue Verhandlungen mit dem ORF aufnehmen“, sagt Podersdorfs Tourismuschef Hannes Anton. Er hofft, dass es 2018 wieder eine Starnacht am Neusiedler See in Podersdorf geben wird.