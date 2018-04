Neusiedl am See: Neuer Standort in Bau

Nach der erfolgreichen Eröffnung von Citylife Fitness & Health Club in Bruckneudorf im Jahr 2016, eröffnet Citylife heuer seinen zweiten Standort im Neusiedler Bezirk - und das mitten in der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See.Nach der Fitness-Sensation in Bruckneudorf kommt Citylife also nun auch nach Neusiedl am See!

Citylife Fitness

Ab 8. Mai fixe 29,90* pro Monat für immer!

Der Vorverkauf für die Mitgliedschaft startet am 8. Mai 2018! Jeden Dienstag & Freitag von 17 Uhr bis 19.30 Uhr in Neusiedl am See könnt ihr Euch die Gründungsmitgliedschaft vonnur € 29,90* pro Monat (für immer) vor Ort sichern: Untere Hauptstraße 31, 7100 Neusiedl am See (ehem. Zielpunkt-Filiale)

...und selbstverständlich ist eine Anmeldung auch im Citylife Bruckneudorf möglich!

Fitness für alle!

Kommen - sehen - staunen!

Neben Top-Geräteserien der Weltmarken Technogym & Hammer Strength bietet Citylife Fitness & Health auf knapp 1.300m² auch den EasyLine-Zirkel, Dr. Wolff, Rückentraining, Vibrationstraining, eine Functional-Zone, Kinesis und vieles mehr. Duschen & Parkplätze sind in der Mitgliedschaft selbstverständlich inkludiert! Vom absoluten Neueinsteiger bis zum Profisportler wird jeder ein perfektes Umfeld vorfinden!

Infos & Kontakt

Citylife Fitness & Health Club geöffnet 365 Tage im Jahr (von 6 bis 23 Uhr)

Bruckneudorf | Lagerstr. 8-10, www.citylife-fitness.at

*zzgl. einmalig Start-Up Paket + Transpondergebühr