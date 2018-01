Seit Mitte Dezember ist das Restaurant „Zur Blauen Gans“ im Feriendorf Seepark geschlossen. Die Familie Szigeti verabschiedete sich mit der Kündigung des Pachtvertrages in die Winterpause (die BVZ berichtete.) Nun präsentierte Eigentümer Bernhard Göschl im BVZ-Interview seine Zukunftspläne für das Haubenlokal. Ein alter Bekannter soll in der „Blauen Gans“ wieder aufkochen.

Konzept-Umsetzung ab Ostern hängt noch am seidenen Faden

Unter dem Motto „Back to the roots“ will Göschl mit Oliver Wiegand als Chefkoch sein neues Konzept für die „Gans“ umsetzen. Die Lokalität kennt Wiegand wohl wie seine Westentasche, schließlich war er es, der das Lokal nach der Schließung durch einen Brand wieder auf Haubenniveau hob. Dreieinhalb Jahre bekochte er die Gäste im Weidener Restaurant, ehe er 2014 die Gastronomie am Friedrichshof in Zurndorf übernahm.

Geht es nach Plan, möchten Göschl und Wiegand die „Blaue Gans“ zu Ostern wieder eröffnen. Das neue Konzept steht jedenfalls: „Es sollen ausschließlich Gerichte aus regionalen Produkten auf der Speisekarte stehen. Muscheln, Hummer oder Meeresfische wird es nicht geben“, erklärt Göschl. Das Ziel sei nicht, gleich wieder eine Haubengastronomie zu etablieren. Eine leichte Küche, auch mit vegetarischen Menüs, sei geplant. „Wir wollen ein bisschen der Gegenpol zum Seerestaurant „Das Fritz“ sein“, meint Göschl.

Auch die Speisen für die Strandbar und kleine Snacks für den Club 119 sollen künftig von der „Blauen Gans“ kommen. Die drei „Hot Spots“ sollen als ein Lokal agieren.

Ob das Konzept ab Ostern so umgesetzt wird, hängt allerdings noch an einem seidenen Faden: Göschl macht die Restaurant-Eröffnung von einer lange ausstehenden Genehmigung des Landes für ein Seepark-Projekt abhängig. Die Gastronomie sei schließlich ein Teil des Gesamtbetriebes im Feriendorf.