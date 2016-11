Eigentlich ist das ja das Revier der Burgenländer. Weil: Österreichs beste Rotweine kamen schon immer gern aus dem Süden, genauer: vom (Neusiedler-) See. Von dort kamen auch die meisten Winzer, die bei der diesjährigen Rotweingala des Falstaff in der Wiener Hofburg ausschenkten.

Ein paar Niederösterreicher standen dort auch hinter den Tischen. Durchaus keine Unbekannten. Und auch schon mehrfach Ausgezeichnete. Zwei von ihnen standen dann auch auf dem Stockerl, als der Falstaff seine besten Roten 2016 prämierte.

Erster Platz ging ins Burgenland

Peter Artner, Kellermeister im Weingut Artner in Höflein, räumte 2015 gleich zwei Trophäen ab, und zwar zwei dritte Plätze für seinen Rubin Carnuntum 2014 und seinen Syrah and ever 2013 (während seine Frau, Christina Netzl, gemeinsam mit Vater Franz zur Siegerin gekürt worden war). Heuer verpasste Peter Artners Amarok 2014 nur knapp den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Der ging 2016 ins Burgenland, und zwar an Ausnahmewinzer Werner Achs und seinen XUR 2014 aus Gols. Aber schon auf Platz 3 fand sich der nächste Niederösterreicher. Nämlich an Winzer-Veteran Gerhard Markowitsch aus Göttlesbrunn. Der schnappte sich erst im Vorjahr die Reserve Trophy bei der Fal-staff Rotweingala, und das für seinen M1. Dieses Jahr war seine Cuvée Rosenberg an der Reihe, die als drittbester Wein des Jahrgangs 2014 ausgezeichnet wurde.

Damit gingen beide niederösterreichische Rotweintrophäen 2016 ins Weinbaugebiet Carnuntum. Und: Alle drei an eine Cuvée. Denn sowohl Werner Achs’ XUR als auch Peter Artners Amarok und Gerhard Markowitschs Rosenberg sind Cuvées, die beiden Letzteren aus Zweigelt, Syrah, Blaufränkisch und Merlot bzw. aus Zweigelt, Merlot und Blaufränkisch.

Sortenreine Zweigelts und Co. gab es natürlich auch unter den über 300 Rotweinen von 120 heimischen Spitzenweingütern, die in der Hofburg verkostet wurden. Und unter den Sortensiegern gleich noch ein paar Niederösterreicher.

So kommt der beste Blaue Zweigelt von Hans und Philipp Grassl aus Göttlesbrunn, der beste Cabernet Sauvignon von der Rotweinmanufaktur Wandraschek im Kremstal und der beste Pinot Noir vom Weingut Johann Gisperg in Teesdorf.