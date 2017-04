Ein fast fünf Jahre andauernder Rechtsstreit hat sein Ende gefunden: Seit 2012 versucht der Parndorfer Patrik Habe, eine Genehmigung für Giftschlangenhaltung im Keller seines Wohnhauses zu bekommen.

Im September des Vorjahres hat der Gemeinderat die Giftschlangenhaltung zum wiederholten Male verboten. Habe legte daraufhin Berufung am Landesverwaltungsgericht ein ( die BVZ hatte berichtet ).

Jetzt gibt es eine Entscheidung: Das Landesverwaltungsgericht hat Patrik Habe Recht gegeben. Er darf ab sofort, unter strengen Auflagen, die vom Amtstierarzt kontrolliert werden, mehrere Giftschlangen in seinem Heim halten.

„Fühlen uns vom Land im Stich gelassen“

Der Parndorfer Gemeinderat hat nun keine Möglichkeiten mehr, die Giftschlangenhaltung zu verbieten.

Im BVZ-Gespräch kommentiert Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA) die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts: „Ich bin davon überhaupt nicht begeistert. Wir können als Gemeinde nichts mehr tun, denn es handelt es sich um Landesgesetze. Ich höre seit fünf Jahren, dass ein Gesetz in Vorbereitung ist, das Giftschlangenhaltung verbieten soll und ich verstehe nicht, warum dieser Gesetzesentwurf in der Lade liegen bleibt. Wir ärgern uns und fühlen uns vom Land im Stich gelassen. Ich habe das Gefühl, dass im Land immer erst dann was gemacht wird, wenn schon etwas passiert ist.“

Der Ortschef äußert weiters Bedenken, dass einige Nachbarn von Patrik Habe keine große Freude mit dessen neuen, giftigen Haustieren haben werden: „Es gibt Leute, die sagen, mir ist das egal. Andere sagen, sie werden wegziehen. Das wird schwierig werden, ich befürchte, dass es Konflikte geben wird.“

Habe: „Gemeinde hat an mir Exempel statuiert“

Patrik Habe ist erfreut, dass er vom Gericht schlussendlich recht bekommen hat. Im BVZ-Gespräch zeigt sich der Schlangenhalter aber auch verärgert über den jahrelangen Disput mit dem Parndorfer Gemeinderat: „Ich sehe das Exempel, das der Gemeinderat an mir statuiert hat, in Hinblick auf etwaige zukünftige Halter als problematisch. Das Problem, dass Personen ihre Giftschlangen illegal und ohne jegliche öffentliche Kontrolle halten, ist auch ohne solche Signale schon groß genug.“

Dass es Streitigkeiten mit Nachbarn geben wird, glaubt der 26-Jährige nicht: „Es wurde in einer öffentlichen Verhandlung im Feuerwehrhaus, zusammen mit allen anwesenden Nachbarn, mehrere Stunden lang ein Konzept erarbeitet, das genau diese Ängste adressiert. Ich kann mich an keine Person erinnern, die nach der Verhandlung noch gemeint hätte, sie müsse ihr Haus verkaufen. Sollten trotzdem noch Ängste bestehen, bin ich jederzeit und gerne für ein Gespräch offen. Ich besitze ungiftige Schlangen, die sich gut eignen, Phobien in einem kontrollierten und sicheren Umfeld abzubauen.“

Nach dem vom Landesverwaltungsgericht verordneten 3-Stufen-Plan darf Patrik Habe zunächst bis zu drei Giftschlangen halten, die als „träge“ und wenig gefährlich gelten. „Es werden ein oder zwei Jungtiere, vermutlich eine kleinbleibende Klapperschlangenart“, verrät Habe. Sofern nach zwei Jahren und mehreren Kontrollen keine Probleme aufgetreten sind, darf der Schlangenhalter auch Tiere aufnehmen, die als gefährlicher eingestuft werden.