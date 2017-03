Der Krimi um die Zielpunkt-Immobilie im Ortskern von Kittsee hat vergangenen Sonntag ein jähes Ende gefunden. Die Bürger der Grenzgemeinde haben ihre Wahl getroffen oder auch nicht, je nachdem, aus welchem Standpunkt diese Abstimmung letztendlich Betrachtung findet.

Oppositionsparteien gegen den Kauf

Als die Supermarktkette Zielpunkt 2015 überraschend Insolvenz anmelden und sämtliche Filialen, auch die der Gemeinde Kittsee, schließen musste, ahnte noch niemand, welches Diskussionspotenzial das leer stehende Gebäude künftig annehmen würde. Im März des vergangenen Jahres nahm das rund zwölfmonatige Drama schließlich seinen Lauf.

„Ein leer stehendes Gebäude mitten im Ort sollte anderweitig genutzt werden“ meint Bürgermeisterin Gabriele Nabinger. Die Errichtung eines modernen Gemeindezentrums schloss sie dabei nicht aus. 250.000 Euro sollte das Objekt an der Hauptstraße kosten, in einer Gemeinderatssitzung Ende März wurde das Vorhaben beschlossen. Allerdings nicht im Beisein sämtlicher Gemeinderäte und so wurden binnen kürzester Zeit erste kritische Stimmen laut.

Die Oppositionsparteien, ÖVP, LIKI und UBFK sprachen sich gegen den Kauf der Filiale aus, sie wollten die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht in die „abbruchreife Immobilie“ investieren. Zu spät, denn der Vertrag war längst unterzeichnet, Monate hitziger Diskussionen folgten. Der Streit eskalierte, als Gemeinderatsmitglieder die darauffolgenden Sitzungen vorzeitig verließen, das Gesprächsklima im Rat gegen den Nullpunkt sank.

Verkauf der Immobilie seit Dezember fixiert

Am 1. Dezember folgte schließlich die Wende. Im Plenum wurde die kostenneutrale Weiterveräußerung des Objektes beschlossen. Binnen eines Jahres sollte ein Käufer für die heiß diskutierte Filiale gefunden und der Vertrag rückgängig gemacht werden. Wenn möglich, sollten dabei keine weiteren Kosten entstehen, die die Gemeinde zu tragen hat. Die Ortschefin pochte weiterhin auf den Mehrwert des Grundstücks im Ort und forderte eine Volksabstimmung über den Gemeinderatsbeschluss ein.

Am Sonntag wurden die Kittseer nun zur Wahlurne gebeten. Das Ergebnis sollte bindend sein, eine Wahlbeteiligung von 40 Prozent wurde vorausgesetzt. Bereits kurz nach 14 Uhr stand das heiß erwartete Ergebnis fest: Insgesamt 595 Personen haben gewählt, 291 Personen sprachen sich für den Beschluss des Gemeinderates aus, 295 dagegen. Da die Wahlbeteiligung von 32, 23 Prozent unter dem festgesetzten Richtwert von 40 blieb, bleibt der Beschluss des Gemeinderates zur Weiterveräußerung der Immobilie aufrecht.

Ein Ergebnis, das viele überrascht und mit dem auch Bürgermeisterin Gabriele Nabinger nicht gerechnet hat.