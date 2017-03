Der Kampf um die viel diskutierte „Zielpunkt“-Immobilie ( die BVZ berichtete, siehe hier und unten) geht am Sonntag in die finale Runde. Bei der ersten Volksabstimmung Kittsees dürfen die Wähler nun über die Zukunft des 250.000-Euro-Objektes entscheiden.

Behalten oder Weiterveräußern? Das ist hier die Frage

Behalten oder Weiterveräußern? Das ist hier die Frage. „Behalten“ meint Bürgermeisterin Gabriele Nabinger, welche bereits Ideen hinsichtlich künftiger Bauprojekte auf dem Areal hegt. „Kostenneutral Weiterveräußern“ fordert die Opposition, allen voran, Vizebürgermeister Franz Buchta von der ÖVP-Kittsee.

„Zu guter Letzt wurde im Gemeinderat die Meinung vertreten, dass man vom Kauf der Liegenschaft Abstand nehmen sollte, ein mehrheitlicher Beschluss darüber wurde bereits Ende des Jahres gefasst“ erzählt Vizebürgermeister Franz Buchta. Seit fast einem Jahr sorgt die „Zielpunkt“-Filiale nun für Diskussionsstoff im Dorf, in letzter Instanz ist nun die Meinung der Einwohner darüber gefragt.

Um eben diesen Gemeinderatsbeschluss vom 1. Dezember 2016 wird kommenden Sonntag gekämpft. Von 8 bis 14 Uhr entscheiden die Wähler im Wahllokal (Kindergarten), ob der Beschluss des Gemeinderates (= kostenneutrale Weiterveräußerung unter gleichzeitiger Rückabwicklung des Kaufvertrages) Geltung erlangen soll, mit dem Ergebnis ist noch am Sonntag zu rechnen. Sollte die 40 prozentige Wahlbeteiligung nicht erreicht werden, gilt der Beschluss des Gemeinderates. „Jetzt sind die Bürger am Wort“ so Franz Buchta.