Windkraftanlagen sind in den vergangenen 20 Jahren auf der Parndorfer Platte geradezu aus der Erde geschossen. Alleine auf dem Parndorfer Hotter prägen heute mehr als 50 Windräder die Landschaft.

Ortschef Wolfgang Kovacs: „Werden uns die Entwicklung anschauen“. Foto: BVZ | BVZ

Diese Entwicklung dürfte jetzt aber gebremst werden. Der Parndorfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung ein Ansuchen um die Errichtung dreier Windräder der Firma Ökostrom abgelehnt.

Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA) erklärt gegenüber der BVZ, warum: „Das Ansuchen hat der Gemeinde aus mehreren Gründen nicht gefallen. Die Windräder hätten in der Nähe zum Wald Richtung Bruckneudorf aufgestellt werden sollen, dort gibt es eine kleine renovierte Kapelle und daneben verläuft der Radweg. Man will sich nicht jedes Platzerl mit Windrädern vollmachen, denn wirklich schön sind sie nicht.“

Anlagen trotz Wind abgeschaltet?

Der Ortschef übt weiters auch Kritik an den Betreibern der Windräder. Immer wieder würden Anlagen trotz kräftigen Windes abgeschaltet werden, so Kovacs: „Wenn bei älteren Anlagen die Förderungen ausgelaufen sind, ist es billiger, Strom von Kraftwerken in Deutschland zu kaufen, als ihn hier zu produzieren. Das ist eigentlich pervers“, meint der Bürgermeister.

Als generelle Ablehnung künftiger Windenergie-Projekte will der Ortschef den Gemeinderatsbeschluss jedoch nicht verstanden wissen: „Als Gemeinderat stehen wir zu erneuerbarer Energie und halten das für eine vernünftige Angelegenheit. Wir werden uns die Entwicklung in den nächsten Jahren genau anschauen.“