„Auch wenn das Wetter anfangs nicht ganz so mitgespielt hat, alles ist so, wie wir es erhofft haben. Die Planungen der Veranstalter haben funktioniert. Ich habe nur positives Echo und keinerlei Kritik gehört. Das kompakte Gelände ist bei den Neusiedlern und vielen Familien gut angekommen. Das war für uns ein guter Einstieg. Neusiedl am See wäre schlecht beraten, wenn wir nicht wieder mitmachen würden.“

Bürgermeister Kurt Lentsch (ÖVP) schildert seine Eindrücke nach dem ersten Wochenende des Surf Worldcups in der Stadt

„Der Surf Worldcup in Neusiedl am See ist eine großartige Veranstaltung. Im Seebadbereich wird für alle Generationen etwas geboten. Es gibt tolle Musik, Shoppingmöglichkeiten , Strandbars und die Sportler zeigen ihr Können. Die Kinder haben Freunde mit dem Riesenrad und den diversen Spielmöglichkeiten. Der riesige Partybereich ist für die Jugend und für die Junggebliebenen ein Highlight. Der Straßenverkehr ist durch den Bummelzug und den Shuttlebus bestens geregelt. Der Sommer ist in die Stadt gezogen - trotz erfrischender Temperaturen. Ein einmaliges Flair.“

Vizebürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) über das Event