Dem Management des Parndorfer „Fashion Outlet“-Centers ist mit einer neuen Betriebsansiedelung ein Coup gelungen: „Julius Meinl am Graben“ hat am Donnerstag eine Filiale im neuen Bauteil des Centers eröffnet.

Zweitgrößte „Julius Meinl“-Geschäft nach Wiener Niederlassung

Mit rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche ist es das zweitgrößte „Julius Meinl“-Geschäft nach der Wiener Niederlassung. Neben internationaler Delikatessen, Kaffee, Tee, Champagner, Wein und Spirituosen gibt es auch einen kleinen Gastronomiebereich, in dem Kaffee und Kuchen angeboten werden.

Fashion Outlet-Geschäftsführer Thomas Seikmann kündet im BVZ-Gespräch an, dass weitere kulinarische Angebote im Umfeld des „Julius Meinl“-Geschäftes entstehen sollen: „Wir freuen uns, mit Julius Meinl am Graben einen weiteren Top-Mieter gewonnen zu haben, der das signifikante Upgrade des runderneuerten Parndorf Fashion Outlets unterstreicht. In der ersten Jahreshälfte 2018 werden weitere Gastro-Betriebe dazukommen. Im Freien wird es zwei neue Gastgärten geben, die zum längeren Verweilen einladen.“

Die Eröffnung des Julius Meinl-Shops ist dieser Tage nicht die einzige Neuheit im Fashion Outlet Center. Auch die Marken „Bruno Banani“, „Naturana“ und „Art of Chocolate“ haben vor Kurzem hier Geschäfte eröffnet.

Außerdem präsentiert sich das Center nun im Jugendstil-Design. Noch heuer werden die letzten Fassaden umgestaltet, um dem Einkaufszentrum eineinheitliches Erscheinungsbild zu geben. 2018 sollen alle Umbauarbeiten im Fashion Outlet Center abgeschlossen werden.

10.000 Quadratmeter neue Verkaufsfläche

Bis Ende 2018 wird das Center von derzeit rund 20.000 auf 30.000 Quadratmeter Einkaufsfläche erweitert. 15 neue Shops kommen hinzu. Die beiden Centerteile wurden bereits mit einem neuen Bau verbunden. Laut Angaben des Centermanagements investieren die Eigentümer rund 50 Millionen Euro in den Umbau und die Erweiterung des Fashion Outlet Parndorf.