Vom Einsatz aufs Tanzparkett.

Zuerst noch schnell einen brennenden Müllcontainer in der Seestraße gelöscht, dann in die Ausgehuniform geworfen und den diesjährigen Feuerwehrball der Neusiedler Florianis auf der Mauth eröffnet: So erging es Kommandant Reinhard Theuritzbacher und seinen Kameraden am Samstag, denn bevor sie feiern konnten, wurden sie per Pager zum Einsatz gerufen.

Die 180 Ballgäste kamen trotzdem auf ihre Kosten und unterhielten sich blendend. Claudia und Michael Pinetz erwiesen sich als wahre Profis im Lose Verkaufen. Als Ehrengäste mit dabei waren Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Vizebürgermeister Thomas Halbritter, die Stadträte Heinz Zitz und Fritz Mannsberger sowie Gerda und Norbert Kappel, Katja Hautzinger, Christian Haider, Wolfgang und Eva Borbely.