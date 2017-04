Notarzteinsatzfahrzeug wurde geweiht .

Der Bezirk Neusiedl am See hat ein neues Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Stationiert ist es am Stützpunkt des Roten Kreuzes in Frauenkirchen. Neben zehn Rettungsfahrzeugen komplettiert das Notarzteinsatzfahrzeug nun den Fuhrpark.