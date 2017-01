Die Ermittler forschten sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 als Täter aus. Diese sind für drei Sachbeschädigungen von 22. Oktober bis 28. November 2016 in Frauenkirchen verantwortlich.

Die Burschen aus Wien, Hainburg (NÖ, Bezirk Bruck) und Eisenstadt sind geständig. Auf ihr Konto gingen ein Brand am Bahnhof, zwei Brände in der WC-Anlage des Friedhofs und ein Brand in der WC-Anlage der Basilika in Frauenkirchen. Die Jugendlichen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bei den Vandalen-Akten war ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Betrages (laut Polizei "von mehreren tausend Euro") verursacht worden.