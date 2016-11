250 Unterschriften habe man am Dienstag an die Gemeinde übergeben, berichtete der Sprecher der Initiative, Josef Umathum. Der Betreiber Perlinger Gemüse aus Wallern will in dem Gewächshaus ganzjährig Gemüse anbauen. Laut Geschäftsführer Patrick Haider soll das Glashaus samt Büros und Hallen eine Fläche von 14 Hektar umfassen.

Die Höhe der Steher für das Glashaus soll bei rund sechs Metern liegen. Die Firma Perlinger Gemüse will laut Haider 29 Millionen Euro in die Errichtung des Standortes Frauenkirchen investieren und 80 Arbeitsplätze schaffen.

Bürgerinitiative sieht Landschaftbild beeinträchtigt

Für die Bürgerinitiative "Freie Sicht auf Frauenkirchen" ist das Projekt an einem "denkbar schlechten Standort" geplant. Einige hundert Meter außerhalb der Ortschaft an der Podersdorfer Landstraße gelegen, passe das Gewächshaus aufgrund seiner Größe nicht in das Landschaftsbild und verdecke die Sicht auf das Wahrzeichen der Gemeinde, die Basilika Frauenkirchen. Das geplante Projekt befinde sich weiters im Wasserschutzgebiet und sei touristisch unvorteilhaft für den Ort.

Dass das Vorhaben sämtliche behördlichen Auflagen erfüllt, lässt Umathum nicht gelten. Die Expertengutachten seien teilweise "haarsträubend", diese würden keine seriöse Grundlage für eine Entscheidung darstellen. Auch, dass das Projekt ordnungsgemäß an der Amtstafel aufgehängt war, reicht dem Sprecher der Bürgerinitiative nicht. Es brauche eine "offizielle Information der Bürger" sowie eine "offene Diskussion".

Umathum hat daher eine Unterschriftenaktion gestartet um eine Volksabstimmung zu erreichen. 250 Unterschriften habe er bereits am Dienstag an die Gemeinde übergeben, jetzt habe er weitere sechs Wochen Zeit um die restlichen Unterschriften zu sammeln. In Summe braucht es 25 Prozent der Frauenkirchner für eine Volksabstimmung.