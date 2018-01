Die St. Martins Therme und Lodge wurde seit ihrem Bestehen schon mit einigen Preisen ausgezeichnet. Die bedeutendste Auszeichnung bekam die Wellness-Destination aber im Vorjahr zugesprochen: Sie wurde „World´s Best Mineral & Hot Springs Spa 2017“ (die BVZ berichtete).

Die Verleihung dieses Weltmeistertitels bezeichnet Geschäftsführer Klaus Hofmann als besonderes Highlight des vergangenen Jahres. Seine Jahresbilanz fällt insgesamt positiv aus.

"Auslastung von 77 Prozent"

Seit 2015 verzeichnet das Thermenhotel in Frauenkirchen konstant über 100.000 Nächtigungen. Auch 2017 konnte diese Marke wieder geknackt werden. „Mit einer Auslastung von 77 Prozent konnten wir das extrem hohe Niveau des Vorjahres halten“, sagt Hofmann. Besonders erfreulich sei die höhere Wertschöpfung, die erzielt werden konnte.

„Die Gäste schätzen die hohe Qualität des Resorts und geben mehr aus.“ Dies gilt im Hotelbetrieb genauso wie in der Therme. Auch dort laufen die Premium-Bereiche besonders gut und werden von den Tagesgästen vermehrt nachgefragt. In der Hochsaison sind diese Angebote laut Hofmann regelmäßig ausgebucht.

Seit einigen Jahren hat sich die Zahl der Tagesgäste in der St. Martins Therme stabil bei über 200.000 eingependelt. Ob es im Bereich der Tagesgästezahlen noch „Luft nach oben“ gäbe? Hofmann sieht durchaus noch Potenzial, allerdings nur, „wenn sich in der aktuellen Nebensaison zwischen September und März die Region touristisch zusammenschließt und auf neue Beine stellt.“

"Noch besser junge Menschen ansprechen"

Es sei unbedingt notwendig, die Destination in dieser Jahreszeit gemeinsam weiterzuentwickeln. Weiterentwickeln will sich aber auch das Resort selbst, wo jedes Jahr ein Investitions-Schwerpunkt gesetzt wird. Die Frage, welche Investitionen 2018 getätigt werden sollen, will Hofmann nicht konkret beantworten. Nur so viel: „Es gibt Überlegungen, die den Saunabereich betreffen.“

Zukünftig will Klaus Hofmann die Dienstleistungsqualität in der St. Martins Therme & Lodge weiter steigern. Außerdem wünscht er sich mehr Lehrlinge sowie Gastgeber aus der Region. „Ich möchte, dass es uns noch besser gelingt, junge Menschen aus der Region anzusprechen und für unsere Berufe in der Hotellerie zu begeistern.“