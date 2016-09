Potzneusiedler Friseurin getötet: Acht Jahre Haft .

Mit einem Schuldspruch wegen Beitragstäterschaft zum Mord und Hehlerei für die Zweitangeklagte hat am Mittwoch der Prozess um die Tötung einer Friseurin im Vorjahr in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) geendet. Ein Geschworenensenat verurteilte die 53-Jährige zu acht Jahren Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.