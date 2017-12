Zwei international renommierte Unternehmen werden in den kommenden Wochen Filialen am Parndorfer Betriebsgebiet in Betrieb nehmen.

Bereits am Donnerstag fand die Eröffnung eines Geschäfts der niederländischen Diskontmarktkette „Action“ im „Pado“-Markt statt. Ab 9 Uhr kann hier eingekauft werden.

Im Designer Outlet Center wird hingegen das kulinarische Angebot mit einer Filiale der amerikanischen Kaffeehauskette „Starbucks“ erweitert. Laut Aushang vor Ort soll die Eröffnung des Lokales noch bis Ende des Jahres über die Bühne gehen.