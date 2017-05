Unbekannte stahlen am Montag-Vormittag von einem PKW, der im Gemeindegebiet von Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) abgestellt war, alle vier Reifen.

LPD-Burgenland

Die Demontage erfolgte ohne Holzböcke. Es wurde lediglich unter der Vorderachse ein alter Reifen samt Stahlfelge platziert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

LPD-Burgenland

Die Polizei Gattendorf ermittelt.