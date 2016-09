Gattendorf

Am Samstag wurde der umgebaute und sanierte Gattendorfer Kindergarten feierlich eröffnet.

Bürgermeister Franz Vihanek konnte in seiner Rede Erfreuliches berichten: So habe der Umbau mit Aufstockung etwa um rund 60.000 Euro weniger gekostet als erwartet - nicht zuletzt deshalb, weil am Bau viele Unternehmen aus der Region beteiligt gewesen waren.

Zur Eröffnung begrüßte der Ortschef viel Prominenz aus dem öffentlichen Leben und Politik, wie etwa Kindergarteninspektorin Kornelia Berlakovich und die Bürgermeister der Nachbargemeinden.