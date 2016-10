Alle Burgenländer im Gault Millau 2017 mit Punkten:

„Taubenkobel“ in Schützen am Gebirge........................................18 (18 Punkte 2016)

„Gut Purbach“ in Purbach........................................................................16 (16)

Gasthaus Csencsits in Kohfidisch........................................................16 (16)

„Greisslerei beim Taubenkobel“ in Schützen am Gebirge....16 (15)

Wachter-Wieslers Ratschen in Deutsch Schützen.....................15 (14)

„Zur Blauen Gans“ in Weiden am See...............................................14 (14)

„Am Nyikospark“ in Neusiedl am See...............................................14 (14)

„Wiegand am Friedrichshof“ in Zurndorf........................................15 (14)

„Zum alten Weinstock“ in Rudersdorf..............................................14 (14)

„Wirtshaus im Hofgassl“ in Rust..........................................................14 (14)

„An Alapanka ma“ in Eltendorf.............................................................14 (14)

„Zur Dankbarkeit“ in Podersdorf.........................................................13 (13)

„Vita Tella“ in Pamhagen.........................................................................13 (13)

„Mole West“ in Neusiedl am See..........................................................13 (13)

„Kloster am Spitz“ in Purbach................................................................13 (13)

„Kanzlei“ in Güssing.....................................................................................13 (-)

„Presshaus“ in Illmitz...................................................................................12,5 (13)

„Henrici“ in Eisenstadt................................................................................12,5 (12,5)

„Gasthof Gibiser“ in Heiligenkreuz......................................................12,5 (12,5)